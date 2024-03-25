Летевший из Москвы в Стамбул самолет пришлось посадить в Волгограде из-за пассажира

В аэропорту Волгограда пришлось посадить самолет, который летел из Москвы в Стамбул. Об этом пишет РИА Новости.

По данным пресс-службы аэропорта, воздушное судно посадили раньше из-за неадекватного пассажира.

Как отметила представительница аэропорта, буйного пассажира сняли с рейса и передали полиции. Сам самолет готовится вылетать в пункт назначения.

Накануне полицейские задержали в московском аэропорту Шереметьево женщину, которая сообщила, что у нее в рюкзаке лежит бомба. По его словам, сумку задержанной проверили, там не нашли никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ. Как заявил представитель правоохранительных органов, сотрудники полиции работают с женщиной.

До этого собиравшийся улететь в Новосибирск пассажир устроил скандал в аэропорту и остался в Екатеринбурге.

Ранее пьяная пассажирка устроила дебош на борту самолета из-за задержки рейса на полчаса.