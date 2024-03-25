Спасатели пробили свод на месте обвала в руднике «Пионер»

Спасателям удалось с помощью буровой установки пробить свод на месте обвала в руднике «Пионер» в Амурской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Первой буровой установкой пройдено 243 метра, пробит свод аварийного участка», — рассказал журналистам представитель экстренных служб.

Он отметил, что пока нет данных о том, есть ли люди в зоне горной выработки. При этом специалисты продолжают возводить водоупорные перемычки: первая уже готова, продолжается монтаж еще двух конструкций.

Обвал горных пород произошел на золотодобывающем руднике «Пионер» 18 марта. По данным МЧС, под завалами находятся 13 человек. 20 марта спецборт МЧС РФ прибыл в Благовещенск с дополнительной группой спасателей и инженеров.

25 марта правоохранители задержали управляющего директора рудника.

Ранее спасатели назвали высокой вероятность затопления рудника «Пионер».