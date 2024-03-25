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Нижегородец отдал мошенникам более 10 млн рублей, чтобы не лишиться жилья

В Нижнем Новгороде пенсионер перевел аферистам 10,7 млн рублей

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Мария Девахина/РИА Новости

Мужчина из Нижнего Новгорода отправил мошенникам 10,7 миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Аферисты связались с 70-летним пенсионером и рассказали, что кто-то якобы оформил на него кредит. Во время общения в мессенджере выяснилось, что его квартира якобы находится в залоге.

В результате россиянин оформил кредиты в нескольких банках города и отправил мошенникам, пообещавшим разобраться в ситуации и вернуть ему жилье.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Закон предусматривает срок до десяти лет за подобные преступления.

В МВД напомнили, что в случае, если звонящий с неизвестного номера человек представляется сотрудником организации или структуры, стоит критически воспринимать информацию и перепроверить ее, позвонив по официальным контактам.

Ранее екатеринбурженка продала квартиру и отдала аферистам 13 миллионов рублей.

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