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Названо число остающихся в больницах пострадавших при теракте в «Крокусе»

Министр Болатаева: 97 человек остаются в больницах после теракта в «Крокусе»

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Maxim Shemetov/Reuters

Министр соцразвития Московской области Людмила Болатаева заявила, что в больницах после теракта в «Крокус Сити Холле» остаются 97 человек в различной степени тяжести. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, речь о больницах и Московской области, и Москвы, и федеральных центров.

24 марта Федеральное медико-биологическое агентство сообщало, что кровь для пострадавших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве и Московской области сдали более пяти тысяч человек. Сообщалось также, что 23 марта в Центре крови ФМБА России были приняты 1023 донора.

Минздрав Московской области публиковал список пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». В перечне значится 121 человек, из них госпитализировали 107. Еще 14 пострадавшим оказывается амбулаторная помощь.

22 марта в «Крокусе» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее мужчина с 9-тимесячным ребенком на руках вывел 50 детей из горящего «Крокуса».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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