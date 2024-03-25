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Школьникам, спасшим людей из «Крокуса» во время теракта, вручили награды

Детский омбудсмен Львова-Белова наградила школьников, спасших людей из «Крокуса»

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова вручила награды школьникам Артему Донскову и Исламу Халилову, которые вывели сотни людей из концертного зала «Крокус Сити Холл» во время теракта. Об этом сообщают «Известия».

Церемония состоялась утром 25 марта в 19-й школе в Красногорске.

«Наши дети не могли сделать по-другому, несмотря на свой возраст. Когда ребята выходили, сжималось сердце, потому что их самих нужно было спасать. А при этом ребята пытались всячески помочь людям», — сказала омбудсмен во время вручения наград.

По словам Львовой-Беловой, в России очень много сознательных детей и подростков, которые после теракта звонили в аппарат омбудсмена и узнавали, как можно стать донорами или волонтерами.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар.

Помимо Ислама и Артема, выводить перепуганных посетителей ТЦ помогала 15-летняя школьница по имени Виктория, которая тоже подрабатывала гардеробщицей.

Ранее сообщалось о награждении бойцов «Ахмата», которые участвовали в задержании подозреваемых в теракте в «Крокусе».

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