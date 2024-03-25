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Двое рабочих оказались под завалами в шахте на Урале

Двое горнорабочих попали под завалы в шахте «Кальинская» в Свердловской области

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Shutterstock

В Свердловской области двое горнорабочих попали под завалы в шахте «Кальинская». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Североуральского бокситового рудника (СУБР).

Как пояснили источники, в шахте произошел горный удар, после чего обрушились горные породы. В итоге два горнорабочих очистного забоя оказались в ловушке. При этом шахтеры подают сигналы, отметили в СУБР.

До этого в Амурской области следователи задержали управляющего директора рудника «Пионер». Там 18 марта произошел горных пород произошел на золотодобывающем руднике 18 марта. По данным МЧС, под завалы попали 13 человек. 20 марта спецборт МЧС РФ прибыл в Благовещенск с дополнительной группой спасателей и инженеров.

Со временем спасатели получили возможность безаварийной работы на руднике — для этого была возведена перемычка высотой 4,5 м и шириной 4 м. Сообщается, что спасатели уже приступили к работе и ведут ее круглосуточно. В ближайшее время на руднике будут возведены еще две перемычки.

Ранее спасатели смогли продвинуться внутрь завала на руднике в Приамурье на 220 метров.

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