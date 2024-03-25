Посетителям «Крокуса» стали выдавать вещи, оставленные в гардеробе в день теракта

Людям, посетившим «Крокус Сити Холл» в день теракта, начали отдавать личные вещи, которые они оставили в гардеробе. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что во время стрельбы гости «Крокуса» покидали здание в спешке, и в гардеробе остались их куртки с сумками. В настоящее время посетителям ТЦ возвращают их вещи, которые расфасованы по специальным пакетам с определенными отметками.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар.

Четырех подозреваемых в исполнении теракта задержали в Брянской области 23 марта. На следующий день их заключили под стражу.

Ранее стало известно количество эвакуированных из «Крокуса» и спасенных при пожаре.