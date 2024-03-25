Задержан управляющий директор рудника «Пионер», где застряли 13 горняков

Следователи задержали управляющего директора рудника «Пионер», где с 18 марта под завалами находятся 13 горняков. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального следственного управления СК РФ.

По данным ведомства, его задержали по подозрению в нарушении требований безопасности.

Обвал горных пород произошел на золотодобывающем руднике 18 марта. По данным МЧС, под завалами находятся 13 человек. 20 марта спецборт МЧС РФ прибыл в Благовещенск с дополнительной группой спасателей и инженеров.

Со временем спасатели получили возможность безаварийной работы на руднике «Пионер» в Приамурье — для этого была возведена перемычка высотой 4,5 м и шириной 4 м. Сообщается, что спасатели уже приступили к работе и ведут ее круглосуточно. В ближайшее время на руднике будут возведены еще две перемычки.

25 марта разведка рудника показала, что он с высокой вероятностью затоплен.

Ранее спасатели смогли продвинуться внутрь завала на руднике в Приамурье на 220 метров.