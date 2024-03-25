Спасатели назвали высокой вероятность затопления рудника «Пионер» с застрявшими горняками

Разведка рудника «Пионер», где уже неделю заблокированы 13 горняков, показала, что он с высокой вероятностью затоплен. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

Там пояснили, что на глубине 153 метров в горных выработках находится вода. Так что это позволяет сделать вывод о том, что высока вероятность, что вода затопила и сам рудник, заключил источник.

Обвал горных пород произошел на золотодобывающем руднике 18 марта. По данным МЧС, под завалами находятся 13 человек. 20 марта спецборт МЧС РФ прибыл в Благовещенск с дополнительной группой спасателей и инженеров.

Со временем спасатели получили возможность безаварийной работы на руднике «Пионер» в Приамурье — для этого была возведена перемычка высотой 4,5 м и шириной 4 м. Сообщается, что спасатели уже приступили к работе и ведут ее круглосуточно. В ближайшее время на руднике будут возведены еще две перемычки.

Ранее спасатели смогли продвинуться внутрь завала на руднике в Приамурье на 220 метров.