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Стало известно количество эвакуированных из «Крокуса» и спасенных при пожаре

«Крокус Групп»: во время теракта из здания эвакуировали более 5 тысяч человек

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Более 5 тыс. человек эвакуировали из «Крокус Сити Холла» во время теракта, еще сто спасли при пожаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя «Крокус групп» 25 марта.

«Из здания были эвакуированы 5 тыс. человек, пожарные спасли еще сто человек из подвала и с кровли при тушении», — сказал он.

Ранее стало известно, что один из посетителей концертного зала «Крокус Сити Холл» спас десятки людей, прорубив топором несколько дверей.

До этого сотрудник службы безопасности подмосковного «Крокус Сити Холла» Алексей Осанушков сообщил, что вывел из здания, где произошел теракт, более 100 человек.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар.

«Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее охранник «Крокуса» оценил подготовку напавших террористов.

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