Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Синоптик анонсировал рекордное потепление в Москве в конце марта

Синоптик Тишковец: в Москве в середине недели воздух может прогреться до +14°C

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

В Москве в середине недели воздух может прогреться до +14°C. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, последняя неделя марта пройдет «под знаком устойчивого широтного переноса воздушных масс с юго-западной составляющей». Из-за этого потепление усилится и достигнет апрельских температур. Позже погода может сравниться с майскими показателями, отметил Тишковец.

Он отметил, что в субботу ожидается до +15°C, в воскресенье — до +17°C. Местами может потеплеть до +20°C.

До этого Гидрометцентр сообщал, что в понедельник, 25 марта, в Москве ожидается до +9°С. В Подмосковье днем ожидается +5... +10°С. Ночью в области столбик термометра может опуститься до -5°С.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в последние выходные в Москве сработает «проклятье выходных».

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами