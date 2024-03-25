Синоптик анонсировал рекордное потепление в Москве в конце марта

В Москве в середине недели воздух может прогреться до +14°C. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, последняя неделя марта пройдет «под знаком устойчивого широтного переноса воздушных масс с юго-западной составляющей». Из-за этого потепление усилится и достигнет апрельских температур. Позже погода может сравниться с майскими показателями, отметил Тишковец.

Он отметил, что в субботу ожидается до +15°C, в воскресенье — до +17°C. Местами может потеплеть до +20°C.

До этого Гидрометцентр сообщал, что в понедельник, 25 марта, в Москве ожидается до +9°С. В Подмосковье днем ожидается +5... +10°С. Ночью в области столбик термометра может опуститься до -5°С.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в последние выходные в Москве сработает «проклятье выходных».

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухе.