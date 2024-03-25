В Одессе приостановили работу городского электротранспорта

Власти Одессы приняли решение приостановить работу городского электротранспорта из-за повреждений энергетической инфраструктуры. Об этом сообщается в Telegram-канале местного городского совета.

«Городской электротранспорт сегодня не работает», — сказано в сообщении.

В ночь на 25 марта украинское издание «Страна.ua» сообщало о взрывах в Одессе. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области действовала воздушная тревога.

24 марта в Кривом Роге вводили графики аварийного отключения света. Перед этим стало известно, что в Кривом Роге три раза за ночь на 24 марта произошли взрывы. При этом местные СМИ и паблики писали о серии взрывов в черте города.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее ВС России поразили завод в Харькове с военной техникой ВСУ.