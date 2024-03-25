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Францию назвали худшей страной для беженцев

Politico: Франция оказалась худшей страной для украинских беженцев

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Francisco Seco/AP

Франция стала самым худшим вариантом для жизни украинских беженцев. Об этом пишет Politico.

Авторы статьи отмечают, что страна принимает менее одного человека на 1000 граждан.

«В январе Франция сообщала, что всего 64 720 беженцев с Украины находятся под временной защитой», — указывается в материале.

Обозреватели назвали важным знание языка. По их данным, славяноязычные страны привлекли большое количество украинских беженцев, но, подчеркивают аналитики, резкое неравенство во Франции может быть обусловлено факторами, такими как географическая близость к Украине, денежная поддержка беженцев и заранее созданная сеть сообществ.

До этого сообщалось, что французские таможенники задержали украинца, который ехал с крупной денежной суммой к испанской границе. Мужчина вез с собой €230 тыс. Ведется расследование.

Ранее в Польше предложили депортировать из Евросоюза всех украинцев призывного возраста.

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