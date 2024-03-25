Отличившимся при задержании участников атаки на «Крокус» вручили награды

Заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-лейтенант Эседулла Абачев наградил бойцов группы, ответственной за охрану границы, за успешное задержание террористов, пытавшихся атаковать «Крокус Сити холл». Информацию об этом опубликовало министерство обороны России.

«Вручение государственных наград военнослужащим группировки, выполнившим боевую задачу по блокированию террористов на территории Брянской области, прошло непосредственно на позициях подразделения», — говорится в официальном сообщении.

Генерал Абачев лично вручил медали и поздравил каждого отличившегося с успешным выполнением боевой задачи. Бойцы были награждены медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».

22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее СМИ написали, что один из обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле» публиковал фотографии из Стамбула в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).