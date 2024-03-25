Американский сенатор назвал возможную причину теракта в «Крокусе»

Теракт в красногорском концертном зале «Крокус Сити Холл» стал возможен в том числе из-за ухода Соединенных Штатов из Афганистана и может повториться на территории Америки. Об этом заявил заместитель председателя сенатского комитета по разведке Марко Рубио, слова которого передает ABC.

«У них оставалось меньше тысячи боевиков, а теперь они восстановились. Отчасти потому, что, уйдя из Афганистана, мы оказались не в состоянии наносить по ним регулярные удары», — заявил Рубио.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США «отмазывают» Украину после теракта в концертном зале.

Газета «Известия» сообщала, что двое участников теракта, вероятно, получили инструкции, когда ездили в Турцию.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее в ГД упрекнули Запад в попытках столкновения России с исламским миром.