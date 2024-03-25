«Известия»: террористы из «Крокуса» получили инструкции в Турции

Двое участников теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», вероятно, получили инструкции, когда ездили в Турцию. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники.

Отмечается, что остальных террористов нашли и завербовали в России.

«Предварительно, исполнители теракта познакомились порядка 3–4 недель назад и до этого не оставляли в публичном пространстве свидетельств своих связей с радикальными исламистскими группировками. Скорее всего, мы имеем дело со случайными исполнителями, одержимыми нехваткой денег и радикализированных их куратором», — говорится в сообщении.

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца четырех фигурантов дела о нападении на «Крокус Сити Холл». Все четверо — граждане Таджикистана в возрасте от 19 до 32 лет. В суде они признали вину. По уголовному делу о терроризме им грозит пожизненное заключение.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее в МИД РФ заявили, что США отмазывают Украину после теракта в «Крокусе».