В российских ТЦ усилили охрану после теракта в «Крокусе»

В российских торговых центрах после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» усилена охрана. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на вице-президента Союза торговых центров Павла Люлина.

По его словам, в торговых центрах была дополнительно протестирована работа систем обеспечения эвакуаций, разблокировки дверей, остановки экскаваторов, работа световых табло, систем речевого оповещения.

«Торговые центры (ТЦ) усилили охрану на входах (добавили охранников, снабдили их спецсредствами, в частности резиновыми дубинками), провели инструктажи с сотрудниками, а также тренировочные эвакуации», — добавил Люлин.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».