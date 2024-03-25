Во Франции повысили уровень террористической угрозы

Власти Франции повысили уровень террористической угрозы после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом премьер-министр Франции Габриэль Атталь написал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

По словам Атталя, уровень террористической угрозы повышен до наивысшего.

Отмечается, что в Елисейском дворце прошло заседание, связанное с терактом в «Крокусе».

«Мы решили повысить уровень Vigipirate до самого высокого: «срочная угроза нападения»», — написал премьер-министр.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее во Франции заявили, что Макрон хочет войны с Россией.