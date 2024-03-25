Суд арестовал четвертого обвиняемого в теракте в «Крокусе»

Басманный суд Москвы арестовал четвертого обвиняемого в совершении теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» Мухаммадсобира Файзова до 22 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя, избрать в отношении Файзова Мухаммадсобира Зокирчоновича меру пресечения в виде заключения под стражу», — огласил решение судья.

До этого суд также арестовал до 22 мая других участников теракта — Шамсидина Фаридуни, Рачабализоду Саидакрами и Далерджона Мирзоева.

Мухаммадсобир Файзов был доставлен в зал суда на кресле-каталке.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

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