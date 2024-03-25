После теракта в «Крокусе» пропал российский тренер по айкибудо

После теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» пропал российский тренер по айкибудо Ярослав Содрицов вместе с женой и детьми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента Федерации айкидо России Наталью Рудневу.

По ее словам, Содрицов пришел на концерт группы «Пикник» вместе с женой и двумя взрослыми детьми — студентом Владиславом и преподавателем по вокалу Анастасией. Концерт не смог посетить только муж дочери из-за занятости на работе.

Руднева подчеркнула, что никто из них не вышел на связь после теракта.

До этого в Басманном суде Москвы сообщали, что второй обвиняемый в совершении теракта в красногорском концертном зале «Крокус Сити Холл» Саидакрами Рачабализода признал свою вину.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».