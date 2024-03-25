Суд заключил под стражу третьего обвиняемого в теракте в «Крокусе»

Басманный суд Москвы заключил под стражу третьего обвиняемого в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Шамсидина Фаридуни. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Фаридуни будет заключен под стражу на 1 месяц 28 суток, до 22 мая 2024 года.

До этого Басманный суд Москвы арестовал Рачабализоду Саидакрами, обвиняемого в нападении на «Крокус Сити Холл», до 22 мая.

В суд поступило ходатайство Следственного комитета (СК) России об аресте двух террористов, участвовавших в нападении на «Крокус Сити». Им предъявили обвинения в террористическом акте, осуществленном группой лиц.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».