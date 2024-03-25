Четвертый фигурант дела о теракте в «Крокусе» доставлен в зал суда

Четвертый фигурант уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Мухаммадсобир Файзов был доставлен в зал суда на кресле-каталке. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда в Москве.

Отмечается, что его также сопровождал врач.

До этого Басманный суд Москвы арестовал Рачабализоду Саидакрами, обвиняемого в нападении на «Крокус Сити Холл», до 22 мая. Также суд арестовал первого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холе» Далерджона Мирзоева. Он был помещен под стражу до 22 мая.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».