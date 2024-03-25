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В Турции указали на возможную причастность США и Байдена к теракту в «Крокусе»

В Турции заявили о возможной причастности США и Байдена к теракту в «Крокусе»

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Maxim Shemetov/Reuters

Лидер турецкой партии «VATAN» («Родина») Догу Перинчек заявил, что к теракту в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» причастны Соединенные Штаты и лично президент США Джо Байден. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам турецкого депутата, существуют три причины, говорящие о личной причастности США и Байдена к теракту.

«Во-первых, чтобы втянуть Европу в украинскую войну. Во Франции и Германии, чтобы сплотить молодых людей, которые идут на смерть, нужны наркотики, более эффективные, чем «барабаны войны»», — пояснил Перинчек.

Он добавил, что крупные провокации также могут помочь втянуть Россию во внутренние разборки.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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