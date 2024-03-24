Обвиняемый в теракте в «Крокусе» полностью признал вину

Первый фигурант уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Далерджон Мирзоев, которого Басманный суд заключил под стражу, полностью признал вину. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе суда подчеркнули, что обвиняемый признал вину в полном объем.

До этого суд арестовал первого из двух фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холе» Далерджона Мирзоева. Он был помещен под стражу до 22 мая.

В суд поступило ходатайство Следственного комитета (СК) России об аресте двух террористов, участвовавших в нападении на «Крокус Сити». Им предъявили обвинения в террористическом акте, осуществленном группой лиц. СК проводит следственные действия с участниками инцидента.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».