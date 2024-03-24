На здании «Крокуса» появилась проекция «Летят журавли»

На здании «Крокус Сити Холла» появилась проекция «Летят журавли». Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, с проекции началась акция памяти жертв теракта.

«Помочь обрести бессмертие всем погибшим в «Крокус Сити Холле» может каждый. Для этого стоит сложить бумажного журавлика, нарисовать птицу или создать свой, собственный, вариант и поделиться им в социальных сетях», — говорится в сообщении организаторов акции.

До этого активисты движения «Волонтеры Победы» из разных регионов страны приняли участие в акции «Журавли», сообщили в пресс-службе организации. Добровольцы вышли на центральные площади населенных пунктов, чтобы выложить надписи из лампад и свечей в память о тех, чьи жизни оборвались в результате трагедии в «Крокус Сити Холле».

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».