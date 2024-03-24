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В Госдуме прокомментировали восстановление концертного зала на месте теракта

Буцкая: восстановление концертного зала на месте теракта является недопустимым

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Депутат Государственной думы Российской Федерации Татьяна Буцкая заявила, что восстанавливать концертный зал на месте теракта в «Крокус Сити Холле» недопустимо из-за гибели людей в этой трагедии. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

По ее словам, на данном месте невозможно проводить концерты, шоу и выступление комиков, ведь «танцы на костях устраивать безбожно, в этом месте болит душа».

Она добавила, что на месте концертного зала следует создать мемориал в память о погибших.

До этого стало известно, что «Крокус Сити Холл» планируют восстановить. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Крокус интернешнл», которая владеет концертным залом в Красногорске.

В релизе отдельную благодарность выразили команде концертного зала, которая в момент трагедии действовала «профессионально, четко и героически», спасая жизни гостей и сотрудников.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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