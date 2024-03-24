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«Крокус» сообщил о фейковых сборах средств для пострадавших

В «Крокусе» предупредили о фейковых сборах средств для пострадавших при теракте

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Dmitry Golubovich/Global Look Press

Компания «Крокус Сити Холл» предупредила о фейковых сборах средств для пострадавших в результате теракта. Об этом сообщает Telegram-канал концертного зала.

Отмечается, что мошенники могут звонить под видом сотрудников «Крокуса». В компании предостерегли россиян от перевода денег, заполнения документов или совершения каких-либо других операций после подобных звонков.

«Сотрудники «Крокус Сити Холл» не связываются с пострадавшими, сбор средств концертной площадкой не проводится. Не подписывайтесь на сторонние сообщества-фейки. Вся информация публикуется только на официальном сайте «Крокус Сити Холл» и в социальных сетях», — говорится в сообщении.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».

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