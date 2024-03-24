Суд закрыл от публики рассмотрение вопроса об аресте фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Басманный суд города Москвы закрыл от публики рассмотрение вопроса об аресте фигуранта дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» Далерджона Мирзоева. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что следствие попросило в закрытом режиме рассмотреть вопрос об аресте фигуранта дела о теракте.

«Это необходимо для сохранения тайны следствия, и также это в интересах безопасности участников процесса», — заявил следователь, после чего судья Елена Ленская удовлетворила ходатайство следствия.

До этого стали известны имена двух подозреваемых в совершении теракта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл». Согласно информации суда, первого фигуранта судебного производства зовут Рачабализода Саидакрами Муродали, второго — Мирзоев Далерджон Баротович.

Также Басманный суд города Москвы опубликовал фото подозреваемого в совершении теракта.

Ранее экс-глава МИД Австрии прокомментировала теракт в «Крокусе».