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В суд доставили двух подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле»

Подозреваемых в совершении теракта в «Крокусе» доставили в Басманный суд

Двое подозреваемых в теракте в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» доставлены в Басманный суд Москвы для избрания меры пресечения. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Мирзоев Далерджон, подозреваемый в нападении на «Крокус Сити Холл», доставлен в суд», — заявили в пресс-службе.

Второго подозреваемого зовут Саидакрами Рачабализода.

Согласно имеющейся информации, в суд поступило ходатайство Следственного комитета России (СК) об аресте двух мужчин, участвовавших в нападении на «Крокус Сити». Им предъявили обвинения в террористическом акте, осуществленном группой лиц.

Незадолго до этого стало известно, что в Басманном суде Москвы ожидается рассмотрение ходатайств следствия об избрании меры пресечения подозреваемым в теракте в «Крокус Сити Холле». Перед этим сообщалось, что СК будет просить суд об аресте четверых непосредственных участников теракта в «Крокус Сити Холле», задержанных в Брянской области при попытке скрыться.

Ранее возле Басманного суда Москвы усилили меры безопасности.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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