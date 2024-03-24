Москвичам пообещали теплую погоду к концу следующей недели

В следующее воскресенье в Москве ожидается теплая погода до 17 градусов, а местами — до 20 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

По его словам, неделя начнется с антициклона, а в воскресенье после дождя будет солнечная погода. В понедельник ожидается температура не ниже нуля градусов и до 10 градусов.

«В среду и четверг солнца в регионе станет заметно больше, осадки исключены. По ночам около 0, в дневные часы в столице потеплеет с плюс 7-12 градусов до плюс 9-14 градусов», — сообщил Тишковец.

До этого сообщалось, что в Москве в воскресенье, 24 марта, ожидается дождливая погода и до 9 градусов тепла. Ветер порывистый, южной четверти, он составит 4-9 м/с. Атмосферное давление 733 мм ртутного столба. В столице ожидается от 6 до 9 градусов тепла, в Подмосковье от 5 до 10 градусов.

Ранее стало известно, что дождливая погода может улучшить внимание и память.