Мужчина спас десятки посетителей «Крокуса» с помощью топора

Один из посетителей концертного зала «Крокус Сити Холл» спас десятки людей, прорубив топором несколько дверей. Об этом Татьяна, которая была среди спасенных, рассказала «Известиям».

По ее словам, она заранее прибыла на концерт в «Крокус». Когда женщина поднималась на эскалаторе, она услышала крики и странные хлопки, а также увидела закрывающих стеклянные двери охранников и первого террориста, который зашел в помещение и открыл стрельбу.

Оказавшись в зале, Татьяна и другие посетители упали на пол, укрываясь за сиденьями от автоматных очередей. Затем эта группа людей отправились в сторону дверей.

Покинув уже горящий зал, женщина оказалась в коридоре. Там она заметила дверь запасного выхода, где прятались несколько человек. Татьяна прибежала к этой двери. Мужчины выломали ее. После этого охранник стал уводить людей подальше от места стрельбы.

«И там был мужчина, который нашел пожарный топор и выломал дверь. Мы вышли в технические помещения, и он поднимался наверх, искал, где можно потолок прорубить или пол. От того, что он был очень уверенным с этим топором, мне становилось легче, что он с нами», — рассказала Татьяна.

Пройдя несколько помещений, группа прибыла в подвал. Им сразу сообщили, что спасатели МЧС скоро придут к ним на помощь.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар.

«Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокус Сити Холле».