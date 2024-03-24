Более 400 кубометров обрушившихся конструкций разобрали в «Крокус Сити Холле»

Спасатели МЧС России разобрали свыше 400 кубических метров рухнувших конструкций в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» после теракта. Об этом сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций в Telegram-канале.

«Более 400 кубометров конструкций разобрали спасатели», — указывается в публикации.

Согласно информации ведомства, на месте инцидента работают более 300 сотрудников аварийных служб и 154 единицы спецтехники. Кроме того, в ликвидации последствий трагедии задействованы робототехнические комплексы, кинологи и психологи МЧС.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ) и сообщил о 137 погибших и более 150 пострадавших. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Мэр Москвы Сергей Собянин уже выразил соболезнования семьям погибших, все развлекательные мероприятия в столице в ближайшие выходные отменены. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокус Сити Холле».