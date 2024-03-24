В Ереване задержан напавший на полицейский участок

Армянский спецназ задержал мужчину, который устроил нападение на здание отделения полиции в районе Нор-Норк на северо-востоке Еревана. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что факт задержания злоумышленника подтвердил пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян.

24 марта у отделения полиции района Нор-Норк в Ереване собрались члены организации «Боевое братство», потребовавшие от полицейских освободить ее сторонников, которые были задержаны. В противном случае они пригрозили подорвать гранаты. По информации СМИ, представители «Боевого братства» выступают против решения властей Армении о передаче села Верин-Воскепар Азербайджану.

Вскоре бойцы сил спецназначения полиции Армении прибыли к участку и приступили к штурму. Кроме того, к полицейскому участку прибыл и глава полиции Армении Арам Ованнисян. Первоначально он вел переговоры с вооруженным мужчиной, находящимся в здании.

Ранее у здания правительства Армении произошла стрельба.