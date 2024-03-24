В Испании сообщили о задержании россиян по подозрению в мошенничестве

В Испании задержали 12 подозреваемых в мошенничестве с криптовалютой. Об этом сообщает испанская радиостанция Cadena Ser.

По ее информации, подразделения судебной полиции Гражданской гвардии Испании в рамках операции Magictheft провели задержания в провинциях нескольких городов, в том числе Барселоны и Валенсии. Среди задержанных оказались граждане России, Украины, Казахстана и Молдавии в возрасте от 19 до 49 лет.

Как сообщает Cadena Ser, всего было задержано 12 участников преступной организации, специализирующейся на совершении мошеннических преступлений с криптовалютами. Они совершили 20 мошеннических операций в Барселоне, Таррагоне, Валенсии, а также в Дубае. В результате члены преступной группировки получили свыше 50 тысяч евро в криптовалюте.

До этого украинских телефонных мошенников арестовали после попытки выманить средства у генерала итальянских карабинеров (один из четырех видов Вооруженных сил Италии, занимаются также расследованием работы мафии. — «Газета.Ru»).

Ранее мошенники придумали новые способы вымогательства через интернет.