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В Твери двое взрослых и четверо детей пострадали во время пожара в жилом доме

В Твери десять детей эвакуировали из загоревшегося жилого дома

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

В Твери во время пожара в жилом доме эвакуировали более 15 человек. Об этом сообщает Mk.ru со ссылкой на управление МЧС по региону.

Инцидент произошел на Петербургском шоссе. Приехавшие на место специалисты заметили задымление на третьем этаже. Пожарные оперативно эвакуировали 20 человек, десять из которых – дети.

В результате пожар оперативно потушили. Всего пострадали двое взрослых и четверо детей, их направили в больницу. Предположительно, они получили ожоги верхних дыхательных путей. Информация об их состоянии отсутствует.

На данный момент неизвестно, по какой причине произошло возгорание. Все обстоятельства устанавливаются.

Ранее в Ломоносове ребенка госпитализировали с ожогом гортани из-за проглоченного клея.

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