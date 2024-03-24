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Минздрав обновил число пострадавших в результате теракта в «Крокусе»

Минздрав сообщил о 180 пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле»

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Maxim Shemetov/Reuters

В результате теракта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» пострадали 180 человек. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.

Согласно уточненным данным ведомства, из 180 раненых 142 человека подверглись госпитализации. На данный момент из больниц выписаны 32 человека.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ) и сообщил о 137 погибших. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Мэр Москвы Сергей Собянин уже выразил соболезнования семьям погибших, все развлекательные мероприятия в столице в ближайшие выходные отменены. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокус Сити Холле».

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