Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ленобласти мужчина прострелил ногу человеку из-за спора о том, кто займет парковку

В Ленобласти водитель выстрелил мужчине в ногу из-за парковочного места

close
100%
Shutterstock

В Ленобласти поймали мужчину, которого подозревают в стрельбе на парковке рынка. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Лужском районе. По версии правоохранителей, у 28-летнего мужчины возник конфликт с другим местным жителем из-за места на парковке. В результате подозреваемый достал травматический пистолет и выстрелил в ногу петербуржцу.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. У фигуранта изъяли пистолет. Известно, что молодой человек нигде не работает.

До этого в Петербурге пьяный мужчина устроил стрельбу в многоэтажке. Местный житель открыл огонь по соседской двери из пистолета с резиновыми пулями.

Ранее в Челябинске подросток открыл стрельбу по входной двери трамвая.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами