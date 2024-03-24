В Ленобласти мужчина прострелил ногу человеку из-за спора о том, кто займет парковку

В Ленобласти поймали мужчину, которого подозревают в стрельбе на парковке рынка. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Лужском районе. По версии правоохранителей, у 28-летнего мужчины возник конфликт с другим местным жителем из-за места на парковке. В результате подозреваемый достал травматический пистолет и выстрелил в ногу петербуржцу.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. У фигуранта изъяли пистолет. Известно, что молодой человек нигде не работает.

До этого в Петербурге пьяный мужчина устроил стрельбу в многоэтажке. Местный житель открыл огонь по соседской двери из пистолета с резиновыми пулями.

Ранее в Челябинске подросток открыл стрельбу по входной двери трамвая.