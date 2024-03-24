Количество погибших во время теракта в «Крокусе» достигло 137

Число скончавшихся во время теракта посетителей «Крокус Сити Холла» возросло до 137 человек, трое из них — дети. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

«Осмотр места преступления продолжается. К настоящему времени опознано 62 тела. По остальным погибшим для установлениях их личности проводятся генетические экспертизы», — уточнили в СК.

В ведомстве также рассказали, что на месте теракта нашли четыре комплекта боевой амуниции, два автомата, 28 магазинов к ним и свыше 500 патронов. В автомобиле Renault, на котором подозреваемые пытались скрыться, тоже обнаружили автомат Калашникова, а также пистолет Макарова.

В данный момент с предполагаемыми террористами проводят следственные действия. СК требует заключить подозреваемых под стражу.

До этого сообщалось, что спасатели продолжают находить тела при разборе завалов в «Крокус Сити Холле».

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. Четырех подозреваемых в исполнении теракта задержали в Брянской области 23 марта.

Ранее стало известно, что футболисты «Спартака» встретились с подростком Исламом, спасшим больше 100 человек в «Крокусе».