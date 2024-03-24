Сотрудник «Крокуса» рассказал о выводе людей из здания

Сотрудник службы безопасности подмосковного «Крокус Сити Холла» Алексей Осанушков сообщил, что вывел из здания, где произошел теракт, более 100 человек. Об этом сообщает РИА Новости.

«Началось очень все внезапно, было подготовлено все заранее 100%. Они стали в толпу стрелять со спины. Люди побежали, и я как раз на первой линии встречал. У меня рядом друг был, его скосили автоматной очередью», — сказал охранник.

Он также отметил, что находился возле рамок металлоискателя откуда и повел за собой людей, чтобы и помочь. По его словам, он успел закрыть дверь в одном из помещений комплекса, чтобы террористы не смогли выйти.

До этого сообщалось, что мужчина спас жену и дочь в «Крокус Сити Холле», был ранен в спину и пропал — сейчас семья его разыскивает. По данным информационного ресурса, речь идет о сотруднике управления дорожного хозяйства из Люберец Олеге Шизовцеве. Он пришел на концерт «Пикника» с женой Галиной и 19-летней дочкой. Мужчина пошел сдавать вещи в гардероб, а его спутницы стояли у лавки с сувенирами. В этот момент террористы начали стрелять.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. Четырех подозреваемых в теракте задержали в Брянской области 23 марта. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем траура.

Ранее охранник «Крокуса» оценил подготовку напавших террористов.