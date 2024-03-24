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Вооруженные люди проникли в здание отделения полиции в Ереване

Вооруженные люди проникли в здание отделения полиции района Нор-Норк в Ереване

Вооруженные люди проникли в здание отделения полиции района Нор-Норк в Ереване. Об этом пишут армянские СМИ.

Согласно их сообщениям, у отделения полиции взорвалась граната. По предварительной информации, есть раненые.

По данным армянских СМИ, в настоящее время к месту происшествия направляются силовики.

До этого у отделения собрались члены организации «Боевое братство», требующие от сотрудников правоохранительных органов освободить их сторонников, которые были задержаны полицией.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар.

Четырех подозреваемых в теракте задержали в Брянской области 23 марта. Силовики выяснили, что задержанные собирались перейти границу России и Украины. У них были контакты на украинской стороне.

«Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее у здания правительства Армении произошла стрельба.

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