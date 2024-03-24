В Петербурге эвакуировали торговый центр «Лондон Молл»

В Петербурге из торгового центра эвакуировали всех посетителей и работников. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в ТЦ «Лондон Молл» на улице Коллонтай. По данным источника, поступило сообщение о подозрительном объекте на территории комплекса.

Очевидцы сообщают, что на месте находится полиция, сотрудники МЧС и кареты скорой помощи.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», эвакуация началась с гипермаркета «Леруа Мерлен».

На данный момент сотрудники и гости находятся на улице. Полиция отгоняет автомобили от парковочных мест около торгового центра. На место прибыли саперы и Росгвардия. Подробности о происходящем отсутствуют.

Как сообщает «Фонтанка», сообщение о взрывчатке поступило от местного жителя. Его задержали, но он не рассказал, где оставил бомбу.

Ранее в Белгороде всех пациенток перинатального центра №2 эвакуировали после обстрела.