Спасатели еще находят тела при разборе завалов в «Крокус Сити Холле»

Сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) России продолжают находить тела погибших в ходе разборов завалов после теракта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» и приглашают на опознание тех, кто разыскивает своих близких и знакомых. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на женщину, пытающуюся отыскать свою подругу.

По ее словам, людей приглашают в морг на опознание.

«Ваши родители были найдены в завалах, где раньше был концертный зал. <...> Приезжайте на опознание», — такие слова иногда приходится слышать от спасателей.

22 марта в «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Согласно обновленным данным МЧС, трагедия унесла жизни 133 человек, включая троих детей, среди пострадавших числится 152 человека. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокус Сити Холле».