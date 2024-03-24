Опубликовано фото «самолета с бомбой» в Шереметьево

Telegram-канал «112» опубликовал фотографию самолета в аэропорту Шереметьево, в котором пассажирка сообщила, что у нее в рюкзаке бомба.

«Сейчас правоохранители проводят оперативные мероприятия», — говорится в сообщении.

До этого в аэропорту Шереметьево женщина заявила о бомбе в своем рюкзаке. С таким заявлением она выступила уже на борту самолета, который должен был вылететь в Ереван. После ее слов рейс задержали, а на место прибыли оперативные службы. Отмечается, что женщина ведет себя агрессивно и ходит по салону самолета.

23 марта аэропорты Домодедово и Жуковский сохраняют меры безопасности в полном объеме после теракта в «Крокус Сити Холле». Отмечалось, что рейсы в аэропорту Жуковский обслуживаются без задержек. Происшествий в ночь после теракта в этом аэропорту не было. Позднее пресс-служба аэропорта «Шереметьево» также сообщила о штатной работе.

Ранее вылетевший из Кутаиси в Барселону самолет вернулся из-за сообщения о бомбе.