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В сети обратили внимание на деталь на фото террористов из «Крокуса»

Тимофей Ви оценил положение рук на фото террористов из «Крокуса»

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Dmitry Golubovich/Global Look Press

Руководитель отдела стратегических направлений АНО «Диалог» Тимофей Ви в своем Telegram-канале заявил, что на фотографии предполагаемых террористов, совершивших атаку на «Крокус Сити Холл», увидел признаки фейка.

Речь идет о снимке на фоне флага «Исламского государства» (организация запрещена в России) с четырьмя мужчинами, которые совершили атаку на посетителей концертного зала в Подмосковье. Он отметил, что террористы на фото поднимают вверх левую руку.

«Это какой-то абсурд, в Исламе левая рука считается «грязной», — написал он.

По его словам, фото не «отзеркалено».

«Эти люди не имеют никакого отношения ни к радикальному исламу, ни к ИГИЛ», — добавил он.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. Четырех подозреваемых в теракте задержали в Брянской области 23 марта. В США заявили, что за терактом стоит ИГ.

Ранее стало известно, что во время теракта в «Крокусе» погибла помощница директора «Пикника».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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