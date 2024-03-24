В Севастополе зафиксировали прямые попадания по жилым домам в результате атаки ВСУ

В результате массированной ракетной атаки в ночь на 24 марта на Севастополь имеются прямые попадания по трем жилым домам в городе. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Он отметил, что при атаке на улице Ялтинская погиб 65-летний мужчина. Повреждения получили несколько квартир.

«На улице Гранатной осколок попал в квартиру, там выбиты окна, нет части стены, повреждена газовая труба. В районе Симферопольского шоссе осколок попал в квартиру, выбито окно», — написал он.

Ранее губернатор города Михаил Развожаев заявлял, что в Севастополе в результате ночной ракетной атаки частичные повреждения получила транспортная инфраструктура.

24 марта российские военнослужащие ударили по украинскому аэродрому Мартыновка в Николаевской области и поразили два самолета Су-24, ранее атаковавшие Севастополь.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили десять ракет над Севастополем.

Ранее губернатор Развожаев заявил, что в результате атаки ВСУ получил ранения ребенок.