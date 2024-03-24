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Патриарх Кирилл заявил, что лично видел, как НАТО бомбило Белград

Патриарх Кирилл рассказал, что видел бомбардировки Белграда своими глазами

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что лично видел, как страны НАТО провели ракетную бомбардировку Белграда, поскольку сам в этот момент находился в сербской столице. Об этом владыка рассказал в интервью для фильма «Белград», который показали в эфире телеканала «Россия 1».

«Я своими глазами все видел. Я остановился в гостинице, у которой открытая такая терраса достаточно высоко. И с этой террасы вместе с владыкой Иринеем Бачским мы имели возможность реально видеть бомбардировки Белграда», — сказал патриарх.

По словам клирика, он воспринял происходившее как плохой фильм, потому что до этого никогда не переживал военных действий, и у него вызвал диссонанс момент уничтожения зданий ракетами в городе, в котором кипела жизнь.

Патриарх также заявил, что считает действия НАТО, предпринятые против Югославии, одним из эпизодов борьбы дьявола с православной верой, и назвал их главной целью отторжение Косово и Метохии от Сербии.

Ранее события 1999 года в Югославии назвал огромной трагедией президент РФ Владимир Путин.

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