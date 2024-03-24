В сеть попали кадры побега террористов из «Крокуса»

В сеть попали кадры побега террористов из «Крокус Сити Холла», сделанные камерами видеонаблюдения. Их опубликовал Telegram-канал Mash.

«Специалисты по видеонаблюдению оперативно восстановили путь белого «рено», помогли полицейским вместе с ФСБ вычислить маршрут террористов и их задержать», — говорится в публикации.

Сообщается, что автомобиль припарковался около концертного зала в 19:57 и выехал оттуда где-то через 15 минут.

До этого была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. Четырех подозреваемых в теракте задержали в Брянской области 23 марта.

СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Мэр Москвы Сергей Собянин отменил все развлекательные мероприятия в столице в ближайшие выходные. 24 марта объявлен днем общенационального траура.

Ранее мужчина с 9-месячным ребенком на руках вывел 50 детей из горящего «Крокуса».