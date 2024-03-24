СК провел совещание на месте теракта в «Крокусе»

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел совещание на месте теракта в «Крокус Сити Холле». Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале ведомства.

Сообщается, что Бастрыкин «проконтролировал работу следственной группы и заслушал доклады о последних результатах расследования».

До этого Бастрыкин поручил найти и наградить участвовавших в спасении граждан в «Крокусе».

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. Четырех подозреваемых в теракте задержали в Брянской области 23 марта. Один из них заявил на допросе, что совершил преступление за деньги — 500 тысяч рублей.

СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Мэр Москвы Сергей Собянин отменил все развлекательные мероприятия в столице в ближайшие выходные. 24 марта объявлен днем общенационального траура.

Ранее Воробьев сообщил о завершении спасательной операции в «Крокус Сити».