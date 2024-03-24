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Екатеринбурженка продала квартиру и отдала аферистам 13 млн рублей

В Петербурге женщина отдала мошенникам 13 млн рублей после продажи квартиры

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Depositphotos

Приехавшая в Петербург екатеринбурженка лишилась более чем десяти миллионов рублей. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на управление МВД по региону.

По словам обратившейся в полицию женщины, ей позвонили мошенники и сообщили о том, что ее средства находятся под угрозой. Чтобы сберечь деньги, ей необходимо перевести все их на «безопасный счет».

Екатеринбурженка поверила аферистам и отправила им 13 миллионов рублей, которые она получила от продажи квартиры на Урале.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сотрудники МВД на данный момент разыскивают подозреваемых и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Тульской области мошенники выманили у россиянки около пяти млн рублей, представившись сотрудниками полиции.

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