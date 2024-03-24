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В Минздраве рассказали, сколько человек остаются в больницах после теракта в «Крокусе»

Минздрав: в больницах после теракта в «Крокусе» остаются 110 человек

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Denis Voronin/Moscow News Agency/Handout via Reuters

Помощник министра здравоохранения Российской Федерации Алексей Кузнецов заявил, что в медицинских учреждениях после теракта в «Крокус Сити Холле» остаются 110 человек. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что 12 взрослых были в крайне тяжелом состоянии.

Утром 24 марта Министерство здравоохранения Московской области на своем сайте обновило список пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле», в нем значатся 154 человека. Согласно там данным подмосковного Минздрава, 107 человек были госпитализированы, 44 получают амбулаторную помощь, еще трое пациентов были выписаны.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. Четырех подозреваемых в теракте задержали в Брянской области 23 марта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о завершении спасательной операции в «Крокус Сити».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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